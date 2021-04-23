Advertisements

بيريز يلمح لبيع نجم ريال مدريد ويحسم مصير زيدان وعودة رونالدو

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:28 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني عن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي وعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي كما ألمح إحتمالية بيع نجم هجوم الفريق الفرنسي كريم بنزيما.
وعن تجديد عقد لوكا مودريتش, قال بيريز في تصريحات بها نقلها برنامج El Larguero  الذي يذاع على فضائية  كادينا سير الإسبانية:" لوكا مودريتش ليس لديه عقد تجديد على الطاولة لأنه وافق بالفعل على تجديد عقده مسبقاً".
وأضاف:" لا أعرف ماذا سيحدث هذا الصيف، ربما حتى نضطر لبيع كريم بنزيما لا أعرف".
وعن تجديد الفريق هذا الصيف, قال  بيريز:"لدينا أفضل اللاعبين في العالم, ما الذي سوف نجدده؟".
وتابع :"في الدفاع لدينا كارفخال وفاران وراموس ومارسيلو، لدينا دفاع جيد واستمر لفترة طويلة، في خط الوسط لدينا الثلاثة الرائعين وفي المقدمة لدينا شباب".
وعما إذا كانت هناك ثورة مرتقبة هذا الصيف, قال بيريز:"لا، بالتأكيد لا".
وعن زيدان, علق بيريز قائلا:"لديه ما يكفي من الصبر، في يوم من الأيام سيرحل وإذا غادر فعليه أن يرحل كأسطورة، سيقرر ذلك أو سنقرره نحن لكنه لن يستيقظ في الصباح ويقول أنه قد طُرد، لا أرى ريال مدريد بدونه الموسم المقبل".
وعن مستقبل فاران, قال بيريز:"أنا سعيد بفريقنا, إذا كان اللاعبون لا يريدون البقاء فيمكنهم الرحيل".
وعن عودة كريستيانو رونالدو, اختتم بيريز تصريحاته قائلا :" هي مجرد شائعات من المقربين منه، لا شيء آخر".

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يوم

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحدد صفقة الأهلي الصيفية الأولى

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موسيماني يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب بـ"قصر العيني": بعض الفئات لا تحتاج للقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 22 ساعة

تحرك جديد من الولايات المتحدة قبل الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كندا تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

01:03 ص

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

03:12 ص

عاجل.. كندا تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان

04:48 ص

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر