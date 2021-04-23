بيريز يلمح لبيع نجم ريال مدريد ويحسم مصير زيدان وعودة رونالدو





تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني عن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي وعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي كما ألمح إحتمالية بيع نجم هجوم الفريق الفرنسي كريم بنزيما.

وعن تجديد عقد لوكا مودريتش, قال بيريز في تصريحات بها نقلها برنامج El Larguero الذي يذاع على فضائية كادينا سير الإسبانية:" لوكا مودريتش ليس لديه عقد تجديد على الطاولة لأنه وافق بالفعل على تجديد عقده مسبقاً".

وأضاف:" لا أعرف ماذا سيحدث هذا الصيف، ربما حتى نضطر لبيع كريم بنزيما لا أعرف".

وعن تجديد الفريق هذا الصيف, قال بيريز:"لدينا أفضل اللاعبين في العالم, ما الذي سوف نجدده؟".

وتابع :"في الدفاع لدينا كارفخال وفاران وراموس ومارسيلو، لدينا دفاع جيد واستمر لفترة طويلة، في خط الوسط لدينا الثلاثة الرائعين وفي المقدمة لدينا شباب".

وعما إذا كانت هناك ثورة مرتقبة هذا الصيف, قال بيريز:"لا، بالتأكيد لا".

وعن زيدان, علق بيريز قائلا:"لديه ما يكفي من الصبر، في يوم من الأيام سيرحل وإذا غادر فعليه أن يرحل كأسطورة، سيقرر ذلك أو سنقرره نحن لكنه لن يستيقظ في الصباح ويقول أنه قد طُرد، لا أرى ريال مدريد بدونه الموسم المقبل".

وعن مستقبل فاران, قال بيريز:"أنا سعيد بفريقنا, إذا كان اللاعبون لا يريدون البقاء فيمكنهم الرحيل".

وعن عودة كريستيانو رونالدو, اختتم بيريز تصريحاته قائلا :" هي مجرد شائعات من المقربين منه، لا شيء آخر".



