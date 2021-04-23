ميسي يتصدر.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

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ميسي يتصدر.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة
الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:58 ص
محمد سامي
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يتصدر المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعد مرور 30 جولة، برصيد 23 هدفًا.
ويعد ميسي سبب رئيسي في عودة البارسا إلي المنافسة مجددًا، على لقب الليغا مع أتليتكو مدريد المتصدر.
ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الاسباني، قبل مباريات الجولة الـ 32، وجاء كالآتي:
المركز الأول: ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، برصيد 25 هدف.
المركز الثاني: كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، برصيد 21 هدف.
المركز الثالث: جيرارد مورينو مهاجم فياريال، برصيد 20 هدف.
المركز الرابع: لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد، برصيد 19 هدف.
المركز الخامس: يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، برصيد 17 هدف.
المركز السادس: أليكسندر إيزاك مهاجم ريال سوسيداد، برصيد 13 هدف.
المركز السابع: اياغو اسباس مهاجم سيلتا فيغو، برصيد 12 هدف.
المركز الثامن: رفائيل مير فيسنتي مهاجم هويسكا، برصيد 12 هدف.
المركز التاسع: روجر مارتي مهاجم ليفانتي، برصيد 11 هدف.
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