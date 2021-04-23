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ميسي يتصدر.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:58 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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‎يتصدر المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعد مرور 30 جولة، برصيد 23 هدفًا.

‎ويعد ميسي سبب رئيسي في عودة البارسا إلي المنافسة مجددًا، على لقب الليغا مع أتليتكو مدريد المتصدر.

‎ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الاسباني، قبل مباريات الجولة الـ 32، وجاء كالآتي:

‎المركز الأول: ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، برصيد 25 هدف.

‎المركز الثاني: كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، برصيد 21 هدف.

‎المركز الثالث: جيرارد مورينو مهاجم فياريال، برصيد 20 هدف.

‎المركز الرابع: لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد، برصيد 19 هدف.

‎المركز الخامس: يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، برصيد 17 هدف.

‎المركز السادس: أليكسندر إيزاك مهاجم ريال سوسيداد، برصيد 13 هدف.

‎المركز السابع: اياغو اسباس مهاجم سيلتا فيغو، برصيد 12 هدف.

‎المركز الثامن: رفائيل مير فيسنتي مهاجم هويسكا، برصيد 12 هدف.

‎المركز التاسع: روجر مارتي مهاجم ليفانتي، برصيد 11 هدف.


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