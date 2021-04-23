ميسي يتصدر.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة





‎يتصدر المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعد مرور 30 جولة، برصيد 23 هدفًا.





‎ويعد ميسي سبب رئيسي في عودة البارسا إلي المنافسة مجددًا، على لقب الليغا مع أتليتكو مدريد المتصدر.





‎ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الاسباني، قبل مباريات الجولة الـ 32، وجاء كالآتي:





‎المركز الأول: ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، برصيد 25 هدف.





‎المركز الثاني: كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، برصيد 21 هدف.





‎المركز الثالث: جيرارد مورينو مهاجم فياريال، برصيد 20 هدف.





‎المركز الرابع: لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد، برصيد 19 هدف.





‎المركز الخامس: يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، برصيد 17 هدف.





‎المركز السادس: أليكسندر إيزاك مهاجم ريال سوسيداد، برصيد 13 هدف.





‎المركز السابع: اياغو اسباس مهاجم سيلتا فيغو، برصيد 12 هدف.





‎المركز الثامن: رفائيل مير فيسنتي مهاجم هويسكا، برصيد 12 هدف.





‎المركز التاسع: روجر مارتي مهاجم ليفانتي، برصيد 11 هدف.







