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صراع مُميت.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:28 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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‎يحتل فريق أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 70
‎ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الليغا الإسبانية حتي الآن، وجاء على النحو التالي:

‎المركز الأول: أتلتيكو مدريد، 73 نقطة.

‎المركز الثاني: ريال مدريد، 70 نقطة.

‎المركز الثالث: برشلونة 68 نقطة، من 31 مباراة.

‎المركز الرابع: إشبيلية، 67 نقطة، من 32 مباراة.

‎المركز الخامس: ريال بيتيس، 49 نقطة، من 32 مباراة.

‎المركز السادس: فياريال، 49 نقطة، من 32 مباراة.

‎المركز السابع: ريال سوسييداد، 47 نقطة.

‎المركز الثامن: أوساسونا، 40 نقطة، 32 نقطة.

‎المركز التاسع: غرناطة، 39 نقطة.

‎المركز العاشر: أتليتك بلباو، 38 نقطة.

‎المركز الحادي عشر: سيلتا فيغو، 38 نقطة.

‎المركز الثاني عشر: ليفانتي، 38 نقطة.

‎المركز الثالث عشر: قادش، 36 نقطة.

‎المركز الرابع عشر: فالنسيا، 35 نقطة.

‎المركز الخامس عشر: خيتافي، 31 نقطة.

‎المركز السادس عشر: ديبورتيفو ألافيس، 30 نقطة.

‎المركز السابع عشر: بلد الوليد، 28 نقطة.

‎المركز الثامن عشر: هويسكا، 27 نقطة.

‎المركز التاسع عشر: إلتشي، 27 نقطة.

‎المركز العشرين: إيبار، 23 نقطة.

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