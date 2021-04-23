صراع مُميت.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة









‎يحتل فريق أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 70

‎ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الليغا الإسبانية حتي الآن، وجاء على النحو التالي:





‎المركز الأول: أتلتيكو مدريد، 73 نقطة.





‎المركز الثاني: ريال مدريد، 70 نقطة.





‎المركز الثالث: برشلونة 68 نقطة، من 31 مباراة.





‎المركز الرابع: إشبيلية، 67 نقطة، من 32 مباراة.





‎المركز الخامس: ريال بيتيس، 49 نقطة، من 32 مباراة.





‎المركز السادس: فياريال، 49 نقطة، من 32 مباراة.





‎المركز السابع: ريال سوسييداد، 47 نقطة.





‎المركز الثامن: أوساسونا، 40 نقطة، 32 نقطة.





‎المركز التاسع: غرناطة، 39 نقطة.





‎المركز العاشر: أتليتك بلباو، 38 نقطة.





‎المركز الحادي عشر: سيلتا فيغو، 38 نقطة.





‎المركز الثاني عشر: ليفانتي، 38 نقطة.





‎المركز الثالث عشر: قادش، 36 نقطة.





‎المركز الرابع عشر: فالنسيا، 35 نقطة.





‎المركز الخامس عشر: خيتافي، 31 نقطة.





‎المركز السادس عشر: ديبورتيفو ألافيس، 30 نقطة.





‎المركز السابع عشر: بلد الوليد، 28 نقطة.





‎المركز الثامن عشر: هويسكا، 27 نقطة.





‎المركز التاسع عشر: إلتشي، 27 نقطة.



