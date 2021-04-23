صراع مُميت.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

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صراع مُميت.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة
الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:28 ص
محمد سامي
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يحتل فريق أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 70
ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الليغا الإسبانية حتي الآن، وجاء على النحو التالي:
المركز الأول: أتلتيكو مدريد، 73 نقطة.
المركز الثاني: ريال مدريد، 70 نقطة.
المركز الثالث: برشلونة 68 نقطة، من 31 مباراة.
المركز الرابع: إشبيلية، 67 نقطة، من 32 مباراة.
المركز الخامس: ريال بيتيس، 49 نقطة، من 32 مباراة.
المركز السادس: فياريال، 49 نقطة، من 32 مباراة.
المركز السابع: ريال سوسييداد، 47 نقطة.
المركز الثامن: أوساسونا، 40 نقطة، 32 نقطة.
المركز التاسع: غرناطة، 39 نقطة.
المركز العاشر: أتليتك بلباو، 38 نقطة.
المركز الحادي عشر: سيلتا فيغو، 38 نقطة.
المركز الثاني عشر: ليفانتي، 38 نقطة.
المركز الثالث عشر: قادش، 36 نقطة.
المركز الرابع عشر: فالنسيا، 35 نقطة.
المركز الخامس عشر: خيتافي، 31 نقطة.
المركز السادس عشر: ديبورتيفو ألافيس، 30 نقطة.
المركز السابع عشر: بلد الوليد، 28 نقطة.
المركز الثامن عشر: هويسكا، 27 نقطة.
المركز التاسع عشر: إلتشي، 27 نقطة.
المركز العشرين: إيبار، 23 نقطة.
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