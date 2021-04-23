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موعد مباراة ميلان المقبلة في الكالتشيو الإيطالي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستضيف ملعب ألومبيكو  المباراة القوية والمرتقبة التي ستجمع ميلان ضد لاتسيو، في إطار منفسات الجولة الـ 33 من عمر بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو" .

وستلعب مباراة ميلان ضد لاتسيو يوم الإثنين المقبل الموافق 26 من الشهر الجاري ، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة و العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة و الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

ومن المقرر أن تذاع مباراة ميلان ضدلاتسيو اليوم بالدوري الإيطالي على قناة "BEIN SPORTS HD4"، التابعة لمجموعة قنوات بي أن سبورتس، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإيطالي. 


ويتواجد نادي لاتسيو في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 58 نقطة من أصل 31 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.
 
بينما يتواجد نادي ميلان في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 66 نقطة .

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