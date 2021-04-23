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موعد مباراة تشيلسي المقبلة في البريميرليج

الجمعة 23/أبريل/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق تشيلسي الإنجليزي مباراة فريقهم المقبلة في الدوري الإنجليزي أمام ويستهام يونايتد وذلك ضمن منافسات الأسبوع 33 من البريميرليج والمقرر إقامتها على ملعب لندن الأولمبي معقل ويستهام.
وتعادل تشيلسي في مباراته الأخيرة في الدوري مع برايتون ليحصد نقطة واحدة يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة.
وعلى صعيد آخر, يسعى ويستهام لخطف نقاط المباراة الثلاث في جدول الدوري الإنجليزي من أجل حجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا, حيث يحتل فيه المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة وهو نفس رصيد تشيلسي.
ومن المقرر إقامة مباراة تشيلسي وويستهام يوم السبت 24 أبريل 2021 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً  بتوقيت مصر والسابعة والنصف مساءً  بتوقيت السعودية.

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