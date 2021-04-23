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أوباما يخطط للرحيل عن الزمالك
الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:00 ص
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن يوسف إبراهيم أوباما نجم الزمالك طلب من وكيل أعماله حازم فتوح البحث له عن أحد العروض الخليجية من أجل الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
ويرفض أوباما الاستمرار مع الزمالك بعد الهجوم الذي تعرض له خلال الفترة الماضية من جماهير القلعة البيضاء بسبب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.
وكان أوباما قد أعلن عن تجديد تعاقده مع الزمالك لمدة ثلاثة مواسم ولكنه وضع شرط في العقد بالموافقة على رحيله في حالة وصوله عرض احترافي مناسب.
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