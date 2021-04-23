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حارس الزمالك على أعتاب الإتفاق
الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:30 ص
محمد نادر
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يسعى فريق الإتفاق السعودي للدخول بقوة في الميركاتو الصيفي المقبل، من خلال ضم حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد.
وبحسب ما أشارات إليه بعض المصادر، أن عواد يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وكان عواد قد ابتعد عن المشاركة مع الفريق الأبيض منذ تولي الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة الرجل الأول في الفريق في ولايته الثانيه، حيث أن الأخير يعتمد بشكل أساسي على الثنائي محمود جنش ومحمد أبو جبل حارسي الفريق.
جدير بالذكر أن كارتيرون استبعد عواد من قائمة الفريق التي ستواجه الإنتاج الحربي اليوم .
ويواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب الأهلي وى السلام في إطار الإسبوع ال16 من الدوري الممتاز. ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 15 مباراة حيث استطاع الإنتصار في 10 لقاءات وتعادل في 3 بينما تلقى الهزيمة في اثنين.
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