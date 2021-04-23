موسيماني يضحي بنجمي الأهلي ويحدد البديل









وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضرورة تسويق ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





الجنوب إفريقي طالب، إدارة النادي بتسويق الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، لاعبا الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد تراجع مستوى الثنائي، كما أبدى رغبته في التعاقد مع لويس ميكسويني، مهاجم فريق سيمبا التنزاني.



