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موعد عودة معلول وأجايي للمشاركة مع الأهلي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تحدد موعد عودة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدولي التونسي علي معلول والنيجيري جونيور اجايي، للتدريبات الجماعية.

ومن المنتظر أن يعود الثنائي، للمشاركة في التدريبات الجماعية مطلع شهر مايو المقبل، بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرضا لها.

يأتي ذلك بعد التأكد من جاهزيتهما الطبية الكاملة قبل الدفع بهما في المباريات، بعد إنهاء برنامجهما التأهيلي.

معلول بدأ مرحلة الجري حول الملعب، ومن ثم تدريبات الكرة وينتظر المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، فيما يواصل أجايي التأهيل من إصابته قبل العودة للتدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن علي معلول يغيب عن الأهلى منذ الإصابة في مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

في المقابل يغيب أجايى منذ الإصابة في مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزاني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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