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المنتخب الأولمبي يفاجئ صلاح بهذا القرار
الجمعة 23/أبريل/2021 - 07:01 ص
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن منح شارة قيادة الفراعنة في أولمبياد طوكيو لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.
وأسفرت قرعة أولمبياد طوكيو التي أقيمت في مقر الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة "زيورخ" السويسرية، عن وقوع منتخب مصر الأولمبي بجوار منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.
حيث أكد المصدر، أن الجهاز الفني اتفق على إعطاء سارة القيادة لمحمد صلاح، على أن يُرتب الجهاز الفني القائد الثاني والثالث من بين الثنائي الذي سيتم استدعائه مع صلاح.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة أولمبياد طوكيو يوم 22 يوليو المقبل وحتى 7 أغسطس، بمشاركة 16 منتخبًا من 6 اتحادات قارية مقسمة على 4 مجموعات تًقام في 6 مدن باليابان.
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