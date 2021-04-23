المنتخب الأولمبي يفاجئ صلاح بهذا القرار









كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن منح شارة قيادة الفراعنة في أولمبياد طوكيو لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.





وأسفرت قرعة أولمبياد طوكيو التي أقيمت في مقر الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة "زيورخ" السويسرية، عن وقوع منتخب مصر الأولمبي بجوار منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.





حيث أكد المصدر، أن الجهاز الفني اتفق على إعطاء سارة القيادة لمحمد صلاح، على أن يُرتب الجهاز الفني القائد الثاني والثالث من بين الثنائي الذي سيتم استدعائه مع صلاح.



