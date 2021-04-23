موسيماني يصدم ثنائي الأهلي









طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة النادي تسويق الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، فإن موسيماني طلب التعاقد مع لويس ميكسويني، لاعب فريق سيمبا التنزاني، من أجل تدعيم خط هجوم القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأحرز ميكسويني 3 أهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدف منهم في شباك الأهلي بالجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية.





ويرغب موسيماني في التعاقد مع ميكسويني بعد تراجع مستوي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات خلال الفترة الماضية.



