تحرك جديد من الولايات المتحدة قبل الملء الثاني لسد النهضة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تعيين مبعوث أميركي جديد للقرن الإفريقي، وذلك في محاولة للتدخل بشكل أكبر لدفع المفاوضات المتعثرة بين الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا، الخاصة بسد النهضة.





وحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن تعيين هذا المبعوث يأتي وسط تساؤلات عدة بشأن فرص نجاح الدبلوماسية الأميركية هذه المرة بعد فشل جهودها العام الماضي والتي كادت أن تسفر عن اتفاق ثلاثي انسحبت منه إثيوبيا في اللحظة الأخيرة.



