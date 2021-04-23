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تحرك جديد من الولايات المتحدة قبل الملء الثاني لسد النهضة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تعيين مبعوث أميركي جديد للقرن الإفريقي، وذلك في محاولة للتدخل بشكل أكبر لدفع المفاوضات المتعثرة بين الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا، الخاصة بسد النهضة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن تعيين هذا المبعوث يأتي وسط تساؤلات عدة بشأن فرص نجاح الدبلوماسية الأميركية هذه المرة بعد فشل جهودها العام الماضي والتي كادت أن تسفر عن اتفاق ثلاثي انسحبت منه إثيوبيا في اللحظة الأخيرة.

جدير بالذكر أن السودان تحركت بشكل مكثف خلال الساعات الماضية، لتوضيح موقفها من قضية الملء الثاني لبحيرة السد بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، والتي تعتزم إثيوبيا البدء في تنفيذها خلال الشهرين المقبلين.

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سد النهضة بوابة الفجر الفجر

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