أمير كرارة ونيللي كريم وهند صبري في كواليس برنامج "اطبخ مع المشاهير" (صور)





شارك عدد كبير من نجوم الفن في تصوير حلقات خاصة لبرنامج "اطبخ مع المشاهير" الذي من المقرر أن يتم عرضه علي تطبيق "تيك توك" خلال الأيام القليلة القادمة من موسم الدراما الرمضانية .





تم الإنتهاء من تصوير جميع حلقات "أطبخ مع المشاهير" ومن أبرز الضيوف من نجوم الفن أمير كراره وهند صبري ونيللي كريم وهنا شيحة .. وغيرهم.





ويقوم بتقديم حلقات "اطبخ مع المشاهير" السيناريست تامر حبيب وتقدم أغنية التتر المطربة مروه نصر وحلقات البرنامج تنفيذ وإشراف المنتج محمد علام وشهاب مظهر "كيوب ميوزك" و يقوم بأخراجه عمرو صلاح ورعاية نهله مجدي مديرة التسويق في "تيك توك" بالشرق الاوسط التي تخوض تجربة البرنامج للمرة الأولى وتحرص على ظهور فكرته بشكل مختلف .



