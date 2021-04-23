عاجل.. كندا تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان

أعلنت السلطات الكندية، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان لمدة شهر، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا في هذين البلدين، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.



