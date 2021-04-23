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عاجل.. كندا تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان
الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:48 ص
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أعلنت السلطات الكندية، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان لمدة شهر، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا في هذين البلدين، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.
وشهدت كلا من الهند وباكستان مؤخرا ارتفاعا كبيرا في الإصابات اليومية لفيروس كورونا، ووصل إجمالي الإصابات في الهند إلى 16.2 مليون حالة إصابة، ووصل إجمالي الإصابات في باكستان إلى 778 ألف حالة إصابة.
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