عاجل.. مقتل 13 مصاباً بفيروس كورونا في حريق بمستشفى في الهند

لقي 13 شخصا مصرعهم في حريق اندلع في أحد مستشفيات الهند، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية.





وأشارت إلى مصرع 13 مصابًا بفيروس كورونا في حريق بمستشفى في الهند.





وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الكندية، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان لمدة شهر، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا في هذين البلدين.



