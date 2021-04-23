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عاجل.. مقتل 13 مصاباً بفيروس كورونا في حريق بمستشفى في الهند

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
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لقي 13 شخصا مصرعهم في حريق اندلع في أحد مستشفيات الهند، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية.

وأشارت إلى مصرع 13 مصابًا بفيروس كورونا في حريق بمستشفى في الهند.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الكندية، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان لمدة شهر، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا في هذين البلدين.

وشهدت كلا من الهند وباكستان مؤخرا ارتفاعا كبيرا في الإصابات اليومية لفيروس كورونا، ووصل إجمالي الإصابات في الهند إلى 16.2 مليون حالة إصابة، ووصل إجمالي الإصابات في باكستان إلى 778 ألف حالة إصابة.

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