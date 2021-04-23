ابنة ياسر جلال تعترف بزواجها وتحكي قصة ارتباطها بمحمد إبراهيم يسري

كما يعتقد.



مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "ضل راجل" اعتراف شهد "رنا رئيس" للطبيبة والتي تجسد شخصيتها نور بقصة تعارفها على سليم "محمد ابراهيم يسري" في جاليرى والدة نادين صديقتهما، واعترف لها أنه معجب بها ويحبها فانجذبت إليه وأحبته.و يصل جلال "ياسر جلال" فيجد الطبيبة نور في زيارة لشهد وتخبره نور أنها كتبت لها خروج بعد تعرضها للتهديد بالقتل، ويدخل جلال لغرفة ابنته وهنا تعترف له أنها متزوجة وابنها ليس غير شرعي