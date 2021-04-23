Advertisements

ابنة ياسر جلال تعترف بزواجها وتحكي قصة ارتباطها بمحمد إبراهيم يسري

الجمعة 23/أبريل/2021 - 07:14 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "ضل راجل" اعتراف شهد "رنا رئيس" للطبيبة والتي تجسد شخصيتها نور بقصة تعارفها على سليم "محمد ابراهيم يسري" في جاليرى والدة نادين صديقتهما، واعترف لها أنه معجب بها ويحبها فانجذبت إليه وأحبته.

و يصل جلال "ياسر جلال" فيجد الطبيبة نور في زيارة لشهد وتخبره نور أنها كتبت لها خروج بعد تعرضها للتهديد بالقتل، ويدخل جلال لغرفة ابنته وهنا تعترف له أنها متزوجة وابنها ليس غير شرعي كما يعتقد.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

أخبار تهمك

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يوم

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كندا تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 14 ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 18 ساعة

تحرك جديد من الولايات المتحدة قبل الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب بـ"قصر العيني": بعض الفئات لا تحتاج للقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 16 ساعة

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

01:03 ص

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

03:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر