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ظهور براءة سهر الصايغ وقتل أحد مغتصبيها في "الطاووس"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الطاووس " احداث عديدة بدأت بتهديد كمال الاسطول" جمال سليمان" ومساعده توفيق بتهديد على اليوتيوبر أحد المغتصبين وإلقاء الماء الساخن على جسده ، وطالبه ان يعترف بفيديو لايف على السوشيال ميديا لتبرئة أمنية "سهر الصايغ " أمام الرأى العام ليكون ذلك الفيديو جزء من الدليل على براءة أمنية.

وبعد رؤية أصدقاء على ، المعتدين على أمنية جعل زين وأصدقائه بالذهاب لعلى فى منزله وأجباره على تسجيل فيديو أخر ينفى كلامه ويقول انه كان تحت التهديد لكن على يرفض ، مما جعل زين صديقه يقتله حتى ليكون دليل على جريمتهم وقاموا بدفنه لاخفاء جسده .


مسلسل الطاووس يعرض على قناة النهار يوميا في السادسة والنصف مساء ً والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشر مساءً على قناة النهار دراما .


و المسلسل بطولة العديد من الفنانين منهم جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسد، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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