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أحمد العوضي يعترف لياسمين عبد العزيز بأنه يعشقها وهذا وعده لها!

الجمعة 23/أبريل/2021 - 07:43 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "اللي مالوش كبير " خلاف دينا فؤاد وياسمين عبد العزيز علي احمد العوضي وإصرار غزل "ياسمين عبد العزيز" علي العودة لعابد "خالد الصاوي" لكذب صديقتها دنيا عبد العزيز عليها أن والدها فتوح أحمد بالمستشفي.

واعترف الخديوي "احمد العوضي" لياسمين عبد العزيز أنه بدأ يعشقها وسيحميها.


مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة و عايدة رياض و فتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" و هدى الأتربى وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

"اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

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