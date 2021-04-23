ألفت عمر تحارب أحمد عز في مسلسل "نادي أندرويد"





تشارك الفنانة ألفت عمر الفنان أحمد عز فى بطولة المسلسل الإذاعى الجديد "نادى أندرويد" والذى يتم إذاعته يومياً في الرابعة و النصف عصراً، خلال شهر رمضان على محطة 100.6 نجوم FM.





وتجسد "ألفت"، ضمن أحداث المسلسل شخصية "نهى" صاحبة لوكاندة تستقبل الفنان أحمد عز بعد نزوله الصعيد عندما يتم سرقة البرنامج الإلكترونى الجديد الذي أصدره و يبحث عن حل مشكلته بالقاهرة، وبعد ذلك نكتشف أنها من ضمن المجموعة الإجرامية التى خططت لمحاربته.





مسلسل "نادى أندرويد"، بطولة أحمد عز، والفنانة القديرة سميحة أيوب ونسرين طافش وأحمد صيام، ألفت عمر، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج على مصيلحي.