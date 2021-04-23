أمطار خفيفة إلى رعدية على جنوب الصعيد.. تعرف على طقس اليوم الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 23 إبريل 2021، و11 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء.

- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري.