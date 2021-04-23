Advertisements

أمطار خفيفة إلى رعدية على جنوب الصعيد.. تعرف على طقس اليوم الجمعة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:56 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 23 إبريل 2021، و11 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري.
- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الطقس الارصاد اليوم الارصاد

أخبار تهمك

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يوم

تحرك جديد من الولايات المتحدة قبل الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب بـ"قصر العيني": بعض الفئات لا تحتاج للقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

منذ حوالي 4 ساعات

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كندا تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

بدرجات الحرارة.. مفاجأة من الأرصاد حول طقس الأربعاء

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

استمرار الرياح والأمطار.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الخميس

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس 10 رمضان

بيان مهم من الأرصاد حول طقس اليوم الخميس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

01:03 ص

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

03:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر