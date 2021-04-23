Advertisements

مجلس الأمن الروسي يذكر بأزمة الصواريخ الكوبية

الجمعة 23/أبريل/2021 - 08:27 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، إن العلاقات بين موسكو وواشنطن، عادت في السنوات الأخيرة من حيث الجوهر، إلى حقبة الحرب الباردة.
وشدد مدفيديف، في مقالة لوكالة "نوفوستي"، على أن العقوبات والخلافات وأساليب المواجهة، تؤدي إلى "عدم استقرار دائم" في العالم.

وتابع مدفيديف في مقالته: " انتقلت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، في جوهرها خلال السنوات الأخيرة، من التنافس إلى المواجهة، وعادت في الواقع إلى زمن الحرب الباردة".

ونوه مدفيديف، بأن "روسيا اليوم، وكما الاتحاد السوفيتي في الماضي، تبقى في حالة ووضع من يلحق بالولايات المتحدة من حيث التهديدات للخصم".

وأعاد مدفيديف إلى الأذهان، أن الاتحاد السوفيتي اضطر في عام 1962 للرد على التهديد الأمريكي، وقام بنشر أسلحة استراتيجية هجومية في كوبا. وخلال هذه الظروف، لجأت الولايات المتحدة إلى تأجيج التوتر والمواجهة، ونشرت سفنها الحربية لتحاصر كوبا من البحر، وأخذت تعد العدة لاقتحام أراضي الجزيرة.

ووفقا له، أسفر ذلك عن ظهور الصواريخ بالقرب من سواحل الولايات المتحدة، ومنه "أدركت الدول الغربية قدرة دولتنا على نشر قواعد عسكرية في أي مكان في العالم في وقت قصير ". ووقف العالم على شفا حرب نووية، ولم ينقذه منها إلا المواقف الحكيمة من جانب قادة الدولتين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

روسيا الصواريخ الكوبيه أزمة الصواريخ

أخبار تهمك

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يوم

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كندا تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان

منذ حوالي 4 ساعات

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب بـ"قصر العيني": بعض الفئات لا تحتاج للقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

محمد الصباحي لـ"الفجر الرياضي" : سيد عبد الحفيظ مُعاقب.. والشعار "وقع مني"

منذ يوم

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 16 ساعة

تحرك جديد من الولايات المتحدة قبل الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

البحرية الأمريكية تحتفل بإعادة بناء أسطول من فترة الحرب الباردة

روسيا: خطوة انسحاب أمريكا من المعاهدة النووية تجعل العالم أكثر خطورة

حكايات اليوم.. انتهاء الحرب الأهلية بلبنان..وميلاد "ستيفان الشعراوي"

الكرملين: روسيا ستضطر لجعل أنظمة الصواريخ الأمريكية فى مرمى ترسانتها

بيلاروسيا تنضم لروسيا.. وتحذر من " وضع أسوء" حال نشر صواريخ أمريكية بأوروبا

مدفيديف يذكر بأزمة الصواريخ الكوبية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

01:03 ص

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

03:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر