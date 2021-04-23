موعد مباراة آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره إيفرتون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة أرسنال أمام نظيره إيفرتون، على أرضية ملعب الإمارات، معقل الجانرز.





ويحتل إيفرتون المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، في حين يتواجد أرسنال في المركز التاسع برصيد 46 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



