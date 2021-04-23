نجم الزمالك يدرس الرحيل

ينوي يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرحيل عن الفارس الابيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، ان النادي تلقي عرضًا سعوديًا، للحصول على خدمات أوباما في الميركاتو الصيفي القادم.





وأشار المصدر: يريد يوسف خوض تجربة خارجية، والرحيل عن الزمالك في نهاية الموسم الحالي، بعدما تعرض للانتقادات في الفترة الأخيرة، من جمهور الزمالك بسبب مستواه المنخفض.





يذكر ان أوباما جدد عقده مع الزمالك في الفترة الماضية، وحصل على موافقة بالرحيل على سبيل الإعارة، في حال وصول عرض جيد للطرفين.





وكان الزمالك خسر المباراة الماضية أمام الأهلي، في القمة 112، يوم الأحد الماضي، على ملعب القاهرة الدولي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.



