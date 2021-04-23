Advertisements

نجم الزمالك يدرس الرحيل

الجمعة 23/أبريل/2021 - 08:30 ص
الزمالك
الزمالك
محمد سامي
Advertisements
ينوي يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرحيل عن الفارس الابيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، ان النادي تلقي عرضًا سعوديًا، للحصول على خدمات أوباما في الميركاتو الصيفي القادم.

وأشار المصدر: يريد يوسف خوض تجربة خارجية، والرحيل عن الزمالك في نهاية الموسم الحالي، بعدما تعرض للانتقادات في الفترة الأخيرة، من جمهور الزمالك بسبب مستواه المنخفض.

يذكر ان أوباما جدد عقده مع الزمالك في الفترة الماضية، وحصل على موافقة بالرحيل على سبيل الإعارة، في حال وصول عرض جيد للطرفين.

وكان الزمالك خسر المباراة الماضية أمام الأهلي، في القمة 112، يوم الأحد الماضي، على ملعب القاهرة الدولي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ حوالي 13 ساعة

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

منذ حوالي 10 ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 17 ساعة

تحرك جديد من الولايات المتحدة قبل الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 16 ساعة

طبيب بـ"قصر العيني": بعض الفئات لا تحتاج للقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

عاجل.. كندا تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الصباحي لـ"الفجر الرياضي" : سيد عبد الحفيظ مُعاقب.. والشعار "وقع مني"

منذ يوم

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

01:03 ص

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

03:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر