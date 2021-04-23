مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

أسفرت قرعة كرة القدم في أولمبياد طوكيو، والمقرر إقامتها في اليابان في شهري يوليو واغسطس القادمين، عن وقوع منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة.





وأقيمت القرعة اليوم الأربعاء، ووقع منتخب مصر الأوليمبي بجانب كلًا من: الأرجنتين، وإسبانيا، وإستراليا.

وستقام مواجهات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو في الأيام الآتية:





مباراة مصر وإسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، على ملعب سابورو، في الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت مصر.





مباراة مصر والأرجنتين يوم 25 يوليو، على ملعب سابورو، في الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت مصر.





مباراة مصر وإستراليا يوم 28 يوليو، على ملعب مياجي، في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر.



