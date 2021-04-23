تقارير: ميسي مستمر مع برشلونة حتى 2023

كشفت تقارير صحفية مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بخصوص موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق من الاستمرار مع البرسا في الفترة المقبلة بعدما اقترب عقده من الانتهاء مع النادي .





وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل، ولم يتوصل الأرجنتيني لاتفاق رسمي بعد مع الإدارة الكتالونية للاستمرار.





وذكرت شبكة "ESPN" عبر مراسلها كريستيان مارتن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: "ميسي سيستمر مع برشلونة".





وأضاف: "سيجدد ليو مع برشلونة ويوقع على عقد لمدة موسمين".





واختتم تصريحاته: "فرص التعاقد مع أجويرو تتزايد داخل برشلونة وهذا كله يجعل ميسي مقتنعًا بالمشروع الذي يكونه لابورتا في الوقت الحالي".



