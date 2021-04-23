مى فاروق تشعل حماس الجمهور فى "مصر تتحدث عن نفسها " بساحة الهناجر









تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، احتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى انتصار العاشر من رمضان، وقد شهد الحفل تكريم أحد عشر بطلا من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب العاشر من رمضان، وحشدا من كبار نجوم الفن الذين قدموا أعمالًا وطنية خلدها التاريخ، وذلك أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

















بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة منهم المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنان شادى سرور مدير عام مركز الهناجر للفنون، وياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، كما شهد الاحتفال الكاتب والشاعر محمد أحمد بهجت، وعدد كبير من رجال الصحافة والإعلام .

















وقد أعرب المكرمون من أبطال القوات المسلحة، وأسر الفنانين الراحلين المكرمين، عن سعادتهم بهذا التكريم، ووجهوا الشكر للمخرج خالد جلال، وأكدت النجمة نادية الجندى أن مصر لديها العديد من الأبطال والمبدعين فى كافة المجالات، وستظل دائما نهرا للعطاء والفن والإبداع، كما أكد النجم هانى شاكر والنجم محمد الحلو، أنهم سعداء باحتفالات وزارة الثقافة بنصر العاشر من رمضان، وتذكير الشباب والأجيال بمختلف أعمارها بمرحلة تاريخية وبطولية وإبداعية هامة فى تاريخ مصر .













وتألقت الفنانة "مى فاروق" بصوتها العذب فى الحفل الغنائى للاحتفال، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وأشعلت حماس الجمهور ورددوا معها كلمات أشهر الأغانى لكبار نجوم الطرب منها "وأنا على الربابة بغنى، سلاما شباب النيل، ياحبيبتى يامصر، مصر تتحدث عن نفسها" وغيرها من الأغانى الوطنية لكوكب الشرق أم كلثوم والفنانة وردة والفنانة شادية .

















وكرم القطاع اللواء أركان حرب طيار بهى الدين منيب السيد، واللواء محمود أحمد النجدى، واللواء أ.ح صلاح الدين على حامد، واللواء أ.ح صلاح الدين محمد عز الدين، واللواء أ.ح بهير محمد عباس، واللواء محمد محمود بيومى، واللواء عبد القادر محمود شاهين، واللواء أ.ح أحمد حمدى شفيق التوبجى، واللواء أ.ح حمزة عبد حميد فرج زهران، واللواء أ.ح على حسن إمام محمد، واللواء أ.ح محمد مدنى صادق" .













كما كرمت النجمة نادية الجندى، والنجم محمد الحلو، والنجم هانى شاكر، واسم الشاعر الكبير فؤاد حداد وتسلمه نجله الشاعر أمين حداد، واسم الموسيقار الكبير كمال الطويل، وتسلمه نجله الموسيقار زياد الطويل، واسم الموسيقار الكبير عمار الشريعى وتسلمته زوجته السيدة ميرفت القفاص .











