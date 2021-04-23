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ننشر مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra الجديد (فيديو)

الجمعة 23/أبريل/2021 - 08:43 ص
سامسونج Galaxy S22 Ultra
سامسونج Galaxy S22 Ultra
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تسربت بعض المعلومات عن تصميم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra،  الذي يتوقع خبراء أن يدعم مجموعة من التقنيات المميزة.

وأظهر الفيديو الذي نشرته شركة التصميم "دي بي إس"، هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، الذي يأتي بهيكل رفيع، ويدعم مجموعة من الكاميرات التي يتوقع أن تكون مطوّرة من قبل "أوليمبوس"، لتوفير تجربة تصوير مميزة وخصوصا مع لقطات السيلفي.

وأشار الفيديو الذي نشره موقع "تي 3" المتخصص بالأخبار التقنية، إلى وجود كاميرا "سيلفي" خاصة تحت شاشة العرض الخاصة بالهاتف.

كذلك يدعم الهاتف قلم "إس"، والذي كان متوفرا في الطراز السابق Galaxy S22 Ultra.

واستعرض الفيديو أيضا دقة عرض الفيديو العالية للهاتف، وذلك دون أن يكشف المزيد من التفاصيل التقنية المتعلقة بهذا الجانب.

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