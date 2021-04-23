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لينكولن تعلن الكشف عن سيارتها الجديدة "Zephyr Reflection"
الجمعة 23/أبريل/2021 - 08:55 ص
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أعلنت شركة لينكولن بشكل رسمي الشكف عن سيارتها الجديدة "Zephyr Reflection"، ونقدم لكم فيما يلي مواصفات السيارة الاختبارية الجديدة.
قالت الشركة، إن السيارة هي بمثابة إعلان تشويقي عن سيارات مستقبلية. وقال Mao Jingbo رئيس لينكولن الصين: “لقد جمعنا حكمة لينكولن العالمية وموهبة التصميم الصينية لإنشاء Zephyr Reflection المخصصة للعملاء الصينيين الشباب مع تصميم خارجي ديناميكي ومستقبلي وداخلية بسيطة.
كما تجسد Zephyr Reflection العصر الرقمي الحالي بتقنية متقدمة وبديهية تعيد تعريف الفخامة الأمريكية”.
قال Kemal Curic مدير التصميم في لينكولن: "استفاد فريق التصميم العالمي لدينا من رؤى عميقة من فريقنا الموهوب في الصين ودرس بعناية التوقعات المميزة لعملائنا الصينيين الشباب والأثرياء، والنتيجة هي تطور أسلوب Quiet Flight. الذي اثبت أنه أحد العوامل الرئيسية التي تميز لينكولن على مستوى العالم".
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