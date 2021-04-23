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عاجل.. لجنة التسعير التلقائى تعلن رفع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:13 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل - يونيو 2021.

حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا كالآتى : 6.50 جنيه للتر البنزين 80 من 6.25 جنيه، و 7.75 جنيه للتر البنزين 92 من 7.50 جنيه، و8.75 جنيه للتر البنزين 95 من 8.5 جنيه، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.


هذا واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا .

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