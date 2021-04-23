معلومات مدهشة عن النوم عند الحيوانات.. اعرفها

تمتلك الحيوانات أنماط للنوم مختلفة عما هو موجود لدى البشر، فيميل البشر للنوم العميق غير المنقطع غالبًا، لكن بالنسبة للحيوانات فإنها تنام بشكل مختلف تمامًا.





فهي تبقى متيقظة حتى خلال نومها، ومن المعروف أن بعض الحيوانات قد تنام ما يقرب من الـ 18 ساعة يومياً، إلا أنه يُطلق عليه بالنوم القصير حيث من السهل حدوث انقطاع للنوم. مثال ذلك القطط، فهي وإن كانت نائمة فلديها استعداد كبير للقيام بردة فعل بشكل سريع يفوق قدرة البشر على التصرف وهم مستيقظين.





أما الزرافة فلا تتجاوز مدة نومها الخمس دقائق، في الغالب تنام وهي واقفة بشكل كامل، وبعيون نصف مفتوحة، وأذنين تستمران بالحركة.



