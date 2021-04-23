Advertisements

معلومات مدهشة عن النوم عند الحيوانات.. اعرفها

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
تمتلك الحيوانات أنماط للنوم مختلفة عما هو موجود لدى البشر، فيميل البشر للنوم العميق غير المنقطع غالبًا، لكن بالنسبة للحيوانات فإنها تنام بشكل مختلف تمامًا.

فهي تبقى متيقظة حتى خلال نومها، ومن المعروف أن بعض الحيوانات قد تنام ما يقرب من الـ 18 ساعة يومياً، إلا أنه يُطلق عليه بالنوم القصير حيث من السهل حدوث انقطاع للنوم. مثال ذلك القطط، فهي وإن كانت نائمة فلديها استعداد كبير للقيام بردة فعل بشكل سريع يفوق قدرة البشر على التصرف وهم مستيقظين.

أما الزرافة فلا تتجاوز مدة نومها الخمس دقائق، في الغالب تنام وهي واقفة بشكل كامل، وبعيون نصف مفتوحة، وأذنين تستمران بالحركة.

وفي المتوسط تنام الزرافة لثلاثين دقيقة خلال الليل، وتعد أقصر فترة نوم في المملكة الحيوانية!

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كندا تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 18 ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 20 ساعة

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

منذ حوالي 7 ساعات

محمد الصباحي لـ"الفجر الرياضي" : سيد عبد الحفيظ مُعاقب.. والشعار "وقع مني"

منذ يوم

تقارير: ميسي مستمر مع برشلونة حتى 2023

منذ ساعة الا ربع

طبيب بـ"قصر العيني": بعض الفئات لا تحتاج للقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

01:03 ص

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

03:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر