ورش وفعاليات فنية فى افتتاح المعرض الأول للكتاب لقصور الثقافة بطنطا









افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافى بطنطا، معرض الكتاب الأول من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن فعاليات المركز الثقافية والفنية خلال شهر رمضان، والذى يستمر على مدار ١٠ أيام ويستقبل الجمهور يوميا فى التاسعة مساءا، وقد اقبل عدد كبير من الجمهور على قصص ومجلات قطر الندى للأطفال والروايات المسرحية العالمية وعنوان "قطة على سطح صفيح ساخن"، الى جانب حضور الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمعرض بالمركز من ورش فنية ولقاءات شعرية وثقافية وحفلات فنية مع الإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية، الجدير بالذكر أن اسعار الكتب المعروضة تبدأ من جنيه واحد وحتى 20 جنيه لكافة واحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة المتنوعة بين التاريخ والفلسفة والشعر والمسرح والروايات العالمية المترجمة والأدب والنقد والموسيقى وقصص الأطفال وذلك تشجيعا للمواطنين على المعرفة التى تساهم في تنمية الوعى وبناء الانسان .











