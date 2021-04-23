التجارة السعودية تشهِّر بمنشأة عطارة





شهرت وزارة التجارة السعودية بصاحب منشأة للعطارة بمحافظة القنفذة بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.





وأوضحت وزارة التجارة، أن تم ثبوت تورط منشأة العطارة في بيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.





ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجدة متضمناً غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.





كما شهرت "التجارة"، بمواطن ومقيم من جنسية بنجلاديشية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط الخدمات العامة.





ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن تغريم المخالفين 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري.





كما تم منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.





وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة تستر في مؤسسة خدمات عامة بحي الملز بمدينة الرياض، حيث تبين تمكين المواطن المتستر للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له ممارسته والاستثمار فيه، بالإضافة إلى عدم توافقها ومهنته (مندوب مبيعات).ات عدم التدخل أحد الطرفين في الشؤون الداخلية للطرف الآخر".



