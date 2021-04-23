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تصريحات لويس فيرير تقرب مبابي من ريال مدريد

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:30 ص
مبابي
مبابي
محمد نادر
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كشف لويس فيرير، كشاف باريس سان جيرمان السابق، كواليس التعاقد مع كيليان مبابي حينما كان في صفوف موناكو ، رغم اهتمام ريال مدريد القوي بضمه.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قال فيريرا "كانت فكرتي هي إقناع مبابي بتمثيل الفريق الباريسي، لأن كأس العالم على كان الأبواب ويمكننا أن نعرض عليه مركزاً لا يمكن أن يُعد به في الفريق الملكي".

وأضاف"كان علينا بذل المزيد من الجهد، لأننا كنا نعلم علم اليقين أن رغبة اللاعب الأساسية هي الانتقال لريال مدريد، مما جعلنا نعده بذلك إيماناً منا بموهبته".

وأشار" الأمر في بدايته كان غريباً، لأنه لم يسبق لي وأن وعدت لاعباً بأنه سيلعب، لكن المدرب آنذاك أوناي إيمري قال كلمته".

وتابع "عشنا شهورًا من العمل، كنا نعلم أن مبابي أولويته ريال مدريد، وكان ريال مدريد يحاول إقناعه".

وأتم" لم نتمكن من حسم الصفقة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف بعد إتمام صفقة نيمار، لذلك كان علينا أن نجد أفكارا ونكون بارعين في ضم اللاعب، وتعاون معنا كل ممثلي النادي سواء الرئيس أو المدرب أوناي إيمري.

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