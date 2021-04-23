مدرب الأهلي السابق: موسيماني يحتاج إلى لاعب مثل رمضان صبحي

كشف المدير الفنى السابق للأهلي عن اللاعب الذي يمكن أن يستفيد منه الفريق الأحمر حاليا رغم رحيله في الفترة السابقة.





وقال فتحي مبروك عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن أي لاعب يخرج من منظومة الأهلي لابد أن يندم على هذا القرار، موضحا أن رمضان أخطأ في الرحيل عن الأهلي.





وتابع:" رحيل شريف إكرامي عن الاهلي كان صحيحا بعد ان شعر بالظلم لعدم اشراكه في المباريات لذلك كان لابد ان يخرج من الأهلي من اجل المشاركة في المباريات".





وأوضح:" أن أحمد فتحي خرج من الأهلي بعد أن نال احترام الجماهير، موضحا أن فتحي من الممكن أنه فكر ماديا كما أنه سيشارك بشكل أساسي".





وعن اللاعب الذي يحتاجه الأهلي من اللاعبين الثلاثة، قال:" أن رمضان صبحي من اللاعيبه الذي يحتاجه الأهلي في الوقت الحالي".



