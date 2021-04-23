"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، بتحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 650 قرشًا.





جاء نص القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، حيث حدد الوزير سعر بيع لتر البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 775 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.





كما تحدد سعر بيع لتر البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 875 قرشًا، شامل الضريبة على القيمة المضافة.





ويعمل بهذا القرار بحسب الوقائع المصرية بدءًا من اليوم الجمعة الموافق 23 أبريل 2021.