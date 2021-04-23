الصحة تكشف سبب زيادة أعداد إصابات كورونا في مصر (فيديو)

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر تشهد زيادة طفيفة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، مرجعا سبب الزيادة إلى التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن مصر كانت تسجل نحو 600 إصابة يوميا، بينما وصل عدد الإصابات اليومية حاليا ما بين 800 إلى 850 إصابة، مشددا على اهمية عودة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتقليل التواجد في الاماكن المزدحمة.

ولفت إلى أن الدولة مستمرة في تطعيم المصريين، وتم البدء في إعطاء اللقاح للفئات الاكثيرا تأثيرا في الاقتصاد المصري، مثل قطاعات السياحة، والصناعة، والتشييد، كاشفا أن عدد من حصلوا على اللقاح في مصر يصل إلى 525 ألف مواطن.

