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أوبرا عربى بليالى رمضان الفنية بثقافة مطروح

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الفنية والثقافية خلال شهر رمضان بفرع ثقافة مطروح، حيث تضمنت الليلة الثانية فقرة إنشاد دينى للشيخ محمد رشاد بالمدح النبوي والتواشيح الدينية العذبة.



ثم بدأت فاعليات الأمسية الشعرية المشتركة بين نادى أدب مطروح العام ونادي بادية الحمام، شارك في الأمسية الشاعر حمدى العلمي والذى قدم مجموعة مميزه من القصائد، وقدم شاعر البادية اسلام المالكي مجموعة من القصائد البدوية المتنوعة، كما شارك شاعر العامية المتألق محمد الانور بقصائد متميزه لشعر العامية، ثم بدأت فرقة أوبرا عربي والتي استضافها فرع ثقافة مطروح تقديم فقراتها علي مسرح النادي الإجتماعي وقدمت الفرقة مجموعة متميزه من التابلوهات الفنية التي تعكس الجو الرمضاني وتقديم شخصيات مميزه من خلال العروض مثل بكار وفطوطه وغيره من شخصيات رمضان. 




قدم قصر ثقافة مطروح ورشة فنية بعنوان "زينة رمضان" والتي نفذت بالتعاون مع الأطفال لتعليمهم طريقة قص وعمل فروع لزينة رمضان نفذتها معهم الفنانه نهلة عبدالفتاح، بالإضافة لمحاضرة اونلاين بعنوان "الدين المعامله" ببيت ثقافة الضبعه قدمها أحمد سلامة وتحدث فيها عن العبادات فى الإسلام وكيف أن العبادات من أهم أهدافها تهذيب الروح وتعليم الفرد المعاملة الحسنه مع من حوله، اما هلال رمضان فكان موضوع ورشة قدمها قصر ثقافة مطروح بطريقتين مختلفتين الأولي عمل الهلال باستخدام الكرتون والفوم الملون وإضافة وحدات الاضاءه للهلال، والطريقة الثانية هى عمل الهلال وتزينة بالازهار المصنوعه من الفوم الملون حيث أوضحت المدربة طريقة قص وتشكيل الزهور بأشكال مختلفة واستخدامها في تزيين هلال رمضان.

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