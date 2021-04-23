أوبرا عربى بليالى رمضان الفنية بثقافة مطروح









تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الفنية والثقافية خلال شهر رمضان بفرع ثقافة مطروح، حيث تضمنت الليلة الثانية فقرة إنشاد دينى للشيخ محمد رشاد بالمدح النبوي والتواشيح الدينية العذبة.













ثم بدأت فاعليات الأمسية الشعرية المشتركة بين نادى أدب مطروح العام ونادي بادية الحمام، شارك في الأمسية الشاعر حمدى العلمي والذى قدم مجموعة مميزه من القصائد، وقدم شاعر البادية اسلام المالكي مجموعة من القصائد البدوية المتنوعة، كما شارك شاعر العامية المتألق محمد الانور بقصائد متميزه لشعر العامية، ثم بدأت فرقة أوبرا عربي والتي استضافها فرع ثقافة مطروح تقديم فقراتها علي مسرح النادي الإجتماعي وقدمت الفرقة مجموعة متميزه من التابلوهات الفنية التي تعكس الجو الرمضاني وتقديم شخصيات مميزه من خلال العروض مثل بكار وفطوطه وغيره من شخصيات رمضان.















