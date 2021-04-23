الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة الجديدة على مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا عن تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة يوم الأحد المقبل والموافق 25 إبريل بشكل مؤقت.



وأوضح البيان، أن درجة الحرارة سترتفع بشكل مؤقت بسبب مرور منخفض حراري علي غرب البلاد يجلب كتلة جنوبية حارة، كما تنشط الرياح علي غرب البلاد مثيرة للرمال والاتربة وتنخفض الرؤية الأفقية علي القاهرة وشمال الصعيد بسبب الشوائب العالقة نهارا وسرعان ما تتقدم الجبهة الباردة في نهاية اليوم وتنخفض معها الحرارة.



وأضاف البيان، أن الطقس سيظل شديد الحرارة علي جنوب البلاد خلال الايام القادمة، كما لاتزال درجات الحرارة منخفضة نسبيا ليلا وفي الصباح الباكر لذلك يرجي عدم الانخداع في درجات الحرارة.



وعن ارتداء الملابس الصيفية، أشارت هيئة الأرصاد أنه سيتم التنويه عن تخفيف الملابس حال ثبات سيطرة الكتلة الحارة علي البلاد.



