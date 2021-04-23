المنصورة للموسيقى العربية تحيي بليالي رمضان





تستمر فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية لليوم الثاني على التوالي بحديقة شجرة الدر بالمنصورة، حيث التقى الجمهور مع أمسية شعرية بالمقهي الثقافي للشاعر السيد فتحي، ومعرض لبيع الكتب ومكتبة المتنقلة للقراءة والإطلاع، بجانب ورشة فن تشكيلي للأطفال وندوة لاستكمال مناقشة كتاب "مصر سيرا علي الاقدام" للكاتب الصحفي محمد شلبي، تقديم الكاتب محمد خليل والشاعرة سمية عودة، تلاها عرض لفرقة المنصورة للموسيقي العربية تضمن باقة من الأغاني تنوعت بين أغاني التراث والأغاني الدينية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

















نظم نظم بيت ثقافة بني عبيد لقاء أدبي في حب مصر تضمن مناقشة ديوان "أنا المصري" للشاعر هيثم متولي، أوضح خلاله الشاعر منصور البغدادي أنه أمام تجربة منفردة، امتلك فيها الشاعر مهارات التواصل واستخدم مفردات في غاية الجمال في العديد من قصائد الديوان المعبر عن الوطنية منها قصيدة كنيسة وجامع وتلاحم الوحدة الوطنية، بينما عقد قصر ثقافة ميت الفرماوي محاضرة بعنوان "أثر الألعاب الإلكترونية على الأطفال" حاضرها محمد النقيب، أوضح فيها المشاكل الإجتماعية والنفسية الضارة عل الأطفال.













حيث اشار الى العديد من الدراسات والإحصائيات التي تؤكد أن الإقبال على الألعاب الإلكترونية تضاعف بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من خلال زيادة نسبة الاشتراكات والحسابات المستخدمة في هذه الألعاب بشكل شهري في ظل مطالبات بضرورة مراقبة صناعة الألعاب الإلكترونية، ومدى ملاءمتها للأطفال والمراهقين، وإصدار أدوات وتشريعات الحماية والرقابة على هذه الألعاب، وأهمية الدور الإعلامي في مواجهة مخاطرها وتقنين استخدامها وأضح رأي المختصين في هذا الجانب من التأثير السلبي لاستخدام الألعاب الإلكترونية بصورة ملفتة بين الشباب الأطفال لفترات طويلة يومياً دون شعور أو إدراك منهم أو من أسرهم، وتأثيرها وانعكاساتها على صحتهم وخطورة ذلك على المدى البعيد.