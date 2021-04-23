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تعليق مثير من مدرب الأهلي السابق عن رغبة موسيماني في ضم "سيرينو"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:00 ص
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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علق فتحي مبروك المدير الفني السابق للأهلي، على أداء بيتسو موسيماني مع المارد الأحمر في الفترة الحالية.

وأضاف مبروك عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، أن المعايير التي تحكم على نجاح أي مدير فني هي الحصول على البطولات وهو ما فعله موسيماني مع الأهلي".

وتابع": احتياجات الأهلي ترجع إلى تقرير المدير الفني، موضحا أن الأهلي يحتاج إلي رأس حربة و التعاقد مع الجناح هجومي و مدافع".

وعن رغبة الأهلي في تعاقد مع سيرينو ومهاجم صن داونز، قال:" من الممكن أن يكون اللاعب مبدع أمام الأهلي، ولكن عند التعاقد معه لم يقدم نفس الأداء قبل التعاقد معه".

واوضح:" مقتنع ببواليا عندما كان في الجونة، وفؤجئت بتعاقد الاهلي معه بعد ذلك، موضحا أن بواليا يحتاج إلي ثقة وشغل كبير في التدريبات من المدير الفني".

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