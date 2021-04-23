فتح مصلحة الضرائب الجمعة والسبت حتى نهاية أبريل (فيديو)

كشف طلعت عبدالسلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل استمرار العمل أيام الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية في 30 أبريل، موضحا أن موسم الإقرارات الضريبية هذا العام كان مختلفا حيث اكتملت به منظومة الإقرارات الضريبية الإليكترونية.





وأشار "عبدالسلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الممول استطاع تقديم إقراره وهو في منزله إليكترونيا، منوها بأن تغيير طبيعة الاقرارات من ورقية إلى إلكترونية يعتبر تغييرا جوهريا في تعامل الممول مع المصلحة.





وأضاف أنهم استمرار العمل بالمراكز الضريبية يومي الجمعة والسبت يأتي في إطار مساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم، معلقا: "بنقول للممول إحنا جمبك".



