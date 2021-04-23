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ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:10 ص
ميسي
ميسي
وكالات
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عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد وصوله إلى ـ25 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم، خلال المباراة التي فاز بها فريقه برشلونة على خيتافي، وبتسجيله هذا العدد من الأهداف، رقماً قياسياً سبقه إليه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

بالهدفين اللذين سجلهما في مرمى خيتافي، في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 5-2، أصبح ميسي ورونالدو اللاعبين الوحيدين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، اللذين يسجلا على الأقل 25 هدفاً، في 12 موسماً مختلفا هذا القرن.

وسجل ميسي هدفين قبل نهاية الشوط الأول، ثم صنع الهدف الرابع الذي سجله رونالد أراوخو،  كما كان ميسي سبباً في حصول أنطوان غريزمان على ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الخامس.

وبعكس رونالدو، حقق ميسي انطلاقته مسجلاً على الأقل 25 هدفاً في الموسم بشكل متتالي بداية من موسم 2009-2010.

في المقابل، سجل رونالدو هذه الأهداف خلال مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد، وريال مدريد، وناديه الحالي يوفنتوس، الذي سجل معه 25 هدفاً هذا الموسم في الدوري الإيطالي، بينما جاءت كل أهداف ميسي مع فريق برشلونة.

وبفضل الهدفين الذين سجلا، أنهى ميسي فترة من الغياب عن تسجيل الأهداف على ملعب فريقه أمام خيتافي.

ولم يسجل ميسي في آخر ثلاث مباريات واجه فيها برشلونة فريق خيتافي على ملعب كامب نو، وهي أطول فترة غياب لميسي عن التسجيل أمام خيتافي في البطولة.

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