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تراجع عدد السياح الأجانب في تايلاند بنسبة 99%

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات لوزارة السياحة التايلاندية تراجع عدد السياح الأجانب في البلاد بنسبة 99%، حيث استقبلت تايلاند 6737 سائحا أجنبيا في مارس الماضي، مقابل 819 ألف و 429 سائحا خلال نفس الفترة العام الماضي.


وذكرت وزارة السياحة أنه جاري احتساب عائدات نشاط السياحة في البلاد خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي.


وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن جائحة كورونا لم تنته في تايلاند، ومازالت قيود السفر، التي تتضمن فرض الحجر الصحي على الوافدين لمدة 14 يوما، تمثل عقبات رئيسية أمام تعافي السياحة.


وسجلت تايلاند 2070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 50 ألف و183 حالة، كما توفي اليوم أربعة أشخاص، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 121 حالة، حسب بيانات وكالة بلومبرج.

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