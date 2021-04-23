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سر غضب كومان من نجوم برشلونة رغم خماسية خيتافي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:34 ص
كومان
كومان
وكالات
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انتقد المدير الفني لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، لاعبيه رغم الفوز على خيتافي بخماسية مقابل هدفين مساء أمس الخميس في الدوري الإسباني.

أبدى كومان أسفه لتسبب رونالد أراوخو في احتساب ركلة جزاء لخيتافي، أحرز منها الفريق الضيف هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة 69، وقال: "ركلة الجزاء كانت مؤسفة لأنه في مباراة مثل اليوم لا يجب أن تحدث مشكلات في النهاية، لحسن الحظ أننا سجلنا بعدها".

وانتقد كومان أداء أراوخو، وأوسكار مينغيزا في بعض اللحظات وقال: "بالتأكيد كنت غاضباً، تغيير أوسكار لم يكن بسبب غضبي منه، لأنه إذا كان هناك لاعب يقدم موسماً رائعاً فهو أوسكار".

وأوضح كومان أيضاً أن تغيير المدافع جيرارد بيكيه في استراحة ما بين الشوطين كان متفقاً عليه منذ الصباح.

ومن ناحية أخرى، امتدح كومان أداء قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أحرز ثنائية في اللقاء، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يبقى لسنوات كثيرة في النادي.

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