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الحلقة الـ10 من "الاختيار 2" الأكثر بحثًا عبر جوجل

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
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تصدرت الحلقة 10 من مسلسل "الأختيار2" مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد ساعات من عرضها ضمن الموسم الرمضاني 2021.

ووثقت الحلقة العاشرة من المسلسل الاختيار 2"، لحادث استشهاد الضابط محمد مبروك، إذ بدأت الحلقة العاشرة بمشهد جنائزي يجسد جنازة وعزاء الشهيد البطل، وتأثر اصدقاؤه المقربين بعد رحيله. 
 

ياتي ذلك بعدما ووثقت الحلقة التاسعة لمسلسل الاختيار 2، حادث استشهاد الضابط محمد مبروك (إياد نصار) بعد ترصد عناصر إرهابية له منذ خروجه من منزله، واعترضوا سيارته وامتروها بالنيران.

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