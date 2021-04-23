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"الضرائب": الممول الذي قدم إقراره "بنقوله شكرا" (فيديو)
الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:37 ص
هدى عبدالرازق
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قال طلعت عبدالسلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن إقبال المواطنين على تقديم إقراراتهم الضريبية هذا الموسم كان متميز، وذلك مقارنة بالعام الماضي.
وأشار "عبدالسلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم تقديم ما يقارب من 2 مليون إقرار ضريبي بموسم الإقرارات المتعلق بالأشخاص الطبيعيين والذي انتهى في مارس الماضي، وذلك مقابل 1.5 مليون إقرارا ضريبي تم تقديمهم الموسم الماضي.
وأضاف أن القانون لا يساوي بين الممول الملتزم والممول غير الملتزم، معلقا: "الممول اللي قدم إقراره الضريبي في موعده بنقوله شكرا"، موضحا أن مدة تقديم انتهاء الاقرارات الضريبية 30 أبريل، ومن لم يقدم اقراراه ولكنه قدمه خلال 30 يوم بعد نهاية أبريل ستوقع عليه عقوبة بحد ادنى 3 آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، ومن لم يقدم خلال هذه المدة أيضا ستوقع عليه عقوبة حدها الأدنى 50 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه.
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