"الضرائب": الممول الذي قدم إقراره "بنقوله شكرا" (فيديو)

قال طلعت عبدالسلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن إقبال المواطنين على تقديم إقراراتهم الضريبية هذا الموسم كان متميز، وذلك مقارنة بالعام الماضي.





وأشار "عبدالسلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم تقديم ما يقارب من 2 مليون إقرار ضريبي بموسم الإقرارات المتعلق بالأشخاص الطبيعيين والذي انتهى في مارس الماضي، وذلك مقابل 1.5 مليون إقرارا ضريبي تم تقديمهم الموسم الماضي.



