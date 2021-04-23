بدء تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة المنيا الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 20 ألف م3/يوم ( مرحلة أولى ) معالجة ثنائية وثلاثية بمدينة المنيا الجديدة، لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الغابات الشجرية، والمسطحات الخضراء بالمدينة، لافتاً إلى أن المحطة تم تنفيذها ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لترشيد استهلاك المياه النقية.





وفي سياق متصل، شهد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، تجارب التشغيل للمحطة، موضحاً أنه تم إجراء تجارب المعالجة الثنائية بطاقة 7500 م3/يوم، لإحدى المناطق.





وأشار رئيس جهاز المنيا الجديدة، إلى أنه فور نجاح العينات سيتم تشغيل نظام المعالجة الثلاثية بطاقة 12500 م3/يوم، لاستخدام المياه المعالجة ثلاثياً في ري المسطحات الخضراء بالمدينة، تزامناً مع تنفيذ شبكة الري للمدينة بالكامل.





وأكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، ضرورة المتابعة المستمرة لوتيرة العمل، للانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروعات المختلفة، لاسيما مشروعات البنية التحتية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.



