"القومي لبحوث الإسكان": تنظيم ٤ ورش بالمؤتمر الدولي للتشييد المستدام وإدارة المشروعات





قال الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، إنه سیتم تنظیم 4 ورش عمل على أجندة المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات بعنوان "الإدارة المتكاملة للمدن الذكية - Integrated Management of Smart Cities "، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمقرر عقده خلال الفترة من 20 : 22 / 6 / 2021، بمقر المركز بالدقي.





وأوضح الدكتور خالد الذهبي، أن ورش العمل سيتم تتظيمها بالعناوين التالية: التحول من المباني العادية إلى المباني الذكية، والاقتصاد الذكي، وإدارة أنظمة النقل الذكية، والحوكمة الذكية.





وأضاف الدكتور خالد الذهبي، أن المؤتمر يتضمن 18 موضوعا، وتشمل إدارة المرافق، والإدارة المستدامة للأصول، والتنقل الذكي وإدارة المواصلات، ونماذج الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التصميم والتشييد المستدامة، وتقنيات المعلومات والاتصالات للمدن الذكية، وإدارة المعرفة، وأنظمة التقييم للمجتمعات الخضراء، والأداء التنظيمي للمدن الذكية، وهندسة القيمة، والإدارة الإستراتيجية، والدعاوى وفض المنازعات والتحكيم، وإدارة المخلفات الصلبة، وتعلیم هندسة التشييد، وإدارة المشروعات في مجال التشييد، ونمذجة معلومات البناء، وحلول انترنت الأشياء للمدن الذكية، وتحليلات البيانات الضخمة.





وأشار الدكتور خالد الذهبي، إلى أن من ضمن أهداف المؤتمر الدولي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪام وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، أنه يتيح ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ تقديم وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺣﺪث اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت والاﺑﺘﻜﺎرات واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إلى ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪام وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وإدارة اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.



