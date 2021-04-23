موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام إنبي

خضع أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة، حيث سيتحدد اليوم هل بإمكانه اللحاق بمواجهة إنبي أما لا.





وكان ديانج قد خرج مصابًا في الشوط الثاني من مباراة سموحة، بعد أن فضل الجهاز الفني استبداله تجنبًا لتفاقم إصابته.





وأغلق الجهاز الفني صفحة مباراة سموحة، للتركيز والاستعداد للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.





وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد أكد عقب المباراة أن الفريق لم يكن موفقًا في مباراة سموحة، وأهدر العديد من الفرص، وكان هناك بعض الأخطاء الفردية والجماعية.





ويلتقي الأهلي مع إنبي مساء غد السبت على ملعب السلام، في واحدة من المؤجلات للمارد الأحمر بالدوري.