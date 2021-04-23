Advertisements

موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام إنبي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:41 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
Advertisements
خضع أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة، حيث سيتحدد اليوم هل بإمكانه اللحاق بمواجهة إنبي أما لا.

وكان ديانج قد خرج مصابًا في الشوط الثاني من مباراة سموحة، بعد أن فضل الجهاز الفني استبداله تجنبًا لتفاقم إصابته.

وأغلق الجهاز الفني صفحة مباراة سموحة، للتركيز والاستعداد للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد أكد عقب المباراة أن الفريق لم يكن موفقًا في مباراة سموحة، وأهدر العديد من الفرص، وكان هناك بعض الأخطاء الفردية والجماعية.

ويلتقي الأهلي مع إنبي مساء غد السبت على ملعب السلام، في واحدة من المؤجلات للمارد الأحمر بالدوري.

أخبار تهمك

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ أقل من ساعة

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 19 ساعة

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 18 ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 13 دقيقة

موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام إنبي

منذ 42 دقيقة

طبيب بـ"قصر العيني": بعض الفئات لا تحتاج للقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

منذ حوالي 8 ساعات

سر غضب كومان من نجوم برشلونة رغم خماسية خيتافي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 ص

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

12:00 ص

سر غضب كومان من نجوم برشلونة رغم خماسية خيتافي

10:34 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

10:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر