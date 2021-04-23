حملة مكبرة للنظافة وكنس طريق جمصة حتى الطريق الساحلي

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية المهندس، عبده محمدين مدير عام البيئة والمخلفات، بديوان عام المحافظة بالإشراف على تنفيذ حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة وكنس طريق رافد جمصة بمشاركة فرق النظافة ومعدات الوحدات المحلية بمراكز طلخا والمنصورة وبلقاس وحى شرق المنصورة وبتواجد رؤساء الوحدات المحلية مديروا النظافة المشار اليها.....



وأكد " مختار" أن أعمال الخطة المتعلقة بالنظافة يتم تنفيذها يوميا بنطاق جميع المراكز والمدن والاحياء بالشوارع والميادين وعلى الطرق العامة، مؤكدا على إعطائة التعليمات لجميع رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ خطط الإرتقاء بالشوارع والميادين والطرق العامة سواء من ناحية النظافة ورفع تراكمات القمامة والأتربة أو من خلال تحسين خدمات الاضاءة والتشجير وصيانة البردورات وغيرها مشيرا إلى متابعتة شخصيا لهذه الأعمال يوميا حرصا على إرضاء المواطن الدقهلاوى وتحقيق مطالبه واحتياجاته..





وأوضح مدير عام البيئة انه تم العمل بالفعل فى رفع كفاءة الطريق المشار الية بطول الطريق امام قرى المراكز المذكورة على طول الطريق تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية



وقال محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا ان هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،

وفى إطار خطة محافظة الدقهلية التى أقرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والاحياء..